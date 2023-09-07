Teniste kupa karşılaşmaları başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) tarafından düzenlenen LŞK CUP 2023, 8-9 yaş tekler, 10,12,14,16 Yaş ile 13+Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde 06-20 Eylül 2023 tarihleri arası Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşiyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
12 Yaş Kızlar:
Evgenııa Pershenkova – Anastasiia Elshina 0/6 0/6
Beren Pilli – Meyra Eser 1/6 0/6
Zarif Dayı – Beren Başaran 4/6 6/7
Gülay Meyra Avcı – Servet Tel 2/6 0/6
Yağmur Özakça – Deniz Abdullahoğlu 0/6 0/6
12 Yaş Erkekler:
Deniz Varoğlu – Erim Selçuk Mazhar 6/1 6/0
Emre Aleks Kural – Osman Aren Başaran 4/6 6/7
Yalın Yurtsever – Çağ Refikoğlu 3/6 0/6
16 Yaş Kızlar:
Ivana Sılıch – Dinara Yorgancı 3/6 4/6
16 Yaş Erkekler:
Oğuz El Erian – Doruk Tüzel W/O (Oğuz El Erian)
Akay Ali Sağkanat – Baran Adalıer 6/0 6/0