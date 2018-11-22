Misyoner turist yerliler tarafından öldürüldü

Hindistan’ın Andaman ve Nicobar adalarını ziyaret eden John Allen Chau isimli turisti adaya götürmekle suçlanan yedi balıkçı ise tutuklandı.

Vijay Singh isimli polis memuru, cinayetin Andaman ve Nicobar Adaları’nın bir parçası olan turistlere kapalı koruma altındaki Kuzey Sentinel Adası’nda meydana geldiğini söyledi.

Hindistan hükümetinin yasayla koruma altına aldığı kabile hakkında cinayetle ilgili yasal işlemin mümkün olmadığını belirten yetkililer, dünyadan tamamen kopuk bir yaşam sürdüğü kaydedilen az sayıda üyesi bulunan yerli kabilenin halkla temas kurmasının yasak olduğunu kaydetti.

Güney Tamil Nadu eyaletinin başkenti olan Chennai’deki ABD konsolosluğu ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Adada yaşayan ve Sentinalliler adı verilen kabilenin, adaya dışarıdan gelen yabancılara daha öncede saldırdığı biliniyor. Ada sakinleri 2006 yılında da iki Hintli balıkçıyı öldürmüştü.