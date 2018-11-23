Hayvanat bahçesinde can pazarı

Havadis Gazetesi’ne ulaşarak ihbarda bulunan bir vatandaş Büyükkonuk Belediyesi’nin hayvanat bahçesinde yaşanan içler acısı durumu anlattı.

İhbarında hayvanat bahçesinin pislik içinde olduğunu ve hayvanların açlıktan kemikleri sayıldığın söyledi. Ziyarette gördüklerine inanamadıklarını anlatan vatandaş, belediye görevlilerine durum hakkında soru sorduklarını ve hayvanların bu halde olmasının sebebinin “ekonomik zorluklar” cevabını da aldığını öne sürdu.

İhbarda bulunan vatandaş ayrıca, görevliden birçok hayvanın bu şekilde telef olduğu bilgisini aldığını da ekledi. Vatandaş hayvanat bahçesinde tanık olduğu duruma “ne biçim insanlarsınız” diyerek isyan etti.