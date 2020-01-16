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Mişustin, Rusya’nın yeni başbakanı

16 Ocak 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma tarafından başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin’in yeni Rusya başbakanı olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün eski Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasıyla boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu.

Vladimir Putin, Duma’da yapılan oylamayla başbakan adaylığı onaylanan eski Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’i yeni Rusya başbakanı olarak görevlendirdi.



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