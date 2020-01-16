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ABD’den ‘yeşil ekonomiye geçiş’ için 518 milyon Euro

16 Ocak 2020

AB’nin 2050’ye kadar dünya çapındaki iklimsel tarafsız bölge olma taahhüdü çerçevesinde açıkladığı “Sürdürülebilir Avrupa Planı” kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “yeşil ekonomiye geçiş” için toplam 518 milyon Euro yardım ödeneği almasının beklendiği haber verildi.

Politis’in haberine göre 2050’ye kadar dünya çapında iklimsel tarafsız bölge olma projesinin hayata geçirilmesi için, AB’den ödenek, üye devletlerin ulusal kamu sektörü ve özel sektörden de önemli yatırım gerekiyor.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Adil Geçiş Fonu’ndan 36, Avrupa Çevresel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu’ndan da 163 milyon Euro ödenek almasının beklendiğini yazdı ancak 518 rakamına nasıl ulaşılacağına dair detay vermedi.



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