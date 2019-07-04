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Mısır, çocuk firavunun 3 bin yıllık büstünün Londra’da açık artırmayla satılmasına öfkeli

4 Temmuz 2019
Tutankamon
Mısır hükümeti, açık artırmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır, Christie’s Müzayede Evi’ne, çocuk firavun Tutankamon’un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’na göre büst, büyük ihtimalle 1970’li yıllarda bir tapınaktan çalındı.

28 santimetrelik kahverengi büst, bugün Londra’da açık artırmayla satışa sunulacak.

Büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleeniyor.

Christie’s Müzayede Evi yetkilileri, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır’ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Christie’s’ten yapılan yazılı açıklamada “Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı” denildi.

Müzayede Evi ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı.

Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn’dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi.

Eski Mısır Antik Eserler Bakanı Zahi Hawass, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada “Büstün 1970’te Mısır’dan çıkarıldığını düşünüyoruz. Çünkü o zamanlar Karnak Tapınağı’ndan çalınan eserler olmuştu” dedi.

Mısır, 1983’te tarihi eserleri ülkeden çıkartmayı yasaklayan bir yasayı yürürlüğe sokmuştu.

Çocuk firavun Tutankamon ise 3 bin yıldan uzun süre önce, 19 yaşındayken ölmüş ve kalıntıları 1922’de bulunmuştu.

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