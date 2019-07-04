Dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar neler yiyor?

Fotoğrafçı Gregg Segal, dünyanın farklı yerlerindeki çocukların bir haftalık beslenme şeklini belgelemek için dünya turuna çıktı.

Dünya genelinde çocuklardaki obezite oranındaki artıştan etkilenerek bu projeye başlamaya karar veren Segal, çocuklardan bir hafta boyunca yedikleri her şeyi tam olarak not almalarını istedi. Daha sonra bu yiyecekler çocukların etrafına yayılacak şekilde yerleştirildi ve Segal çocukları yukarıdan fotoğrafladı. Fotoğraflanan kültürler hem ne kadar farklı hem de ne kadar birbirimize benzer hale geldiğimizi gözler önüne seriyor.

Kawakanih Yawalapiti, 9 yaşında, Brezilya

Brezilya’da Amazon Ormanları’nın içinde kabilesiyle yaşayan Yawalapiti, kendi ekosistemlerine özgü bitki tohumları topluyor. Kawakanih’in sade bir beslenmesi var. Genelde balık, manyok (patatese benzeyen bir bitki), yulaf lapası, meyve ve kuruyemişler. “Yemeğimi yakalamam sadece 5 dakikamı alıyor” diyen Kawakanih, “Eğer açsan tek gereken en yakınındaki nehire gitmek” diyor.

Meissa Ndiaye, 11 yaşında, Senegal

Annesi, babası ve abisiyle tek bir odayı paylaşan Ndiaye, Dakar’ın çöl kısmındaki ağaçtan yoksun bir bölgede yaşıyor. 70’lerde artan yoksul kesimi yerleştirmek için kurulan bu bölgede yaşayan Ndiaye, tatlı yiyecekleri ve keçi etini çok sevmesine rağmen haftalık menüsünde çok az et bulunuyor.

Nur Zahra Alya Nabila Binti Mustakim, 7 yaşında, Malezya

Nur, ailesiyle birlikte Kuala Lumpur’da 3 odalı bir evde yaşıyor. Yediklerinin yaklaşık yüzde 90’ı ev yapımı yiyecekler. Nur, annesinin yemeklerini sevdiğini söylüyor; özellikle de pirinç, haşlanmış yumurta, salatalık, ançüez, yer fıstığı ve acı sosla yapılan ‘nasi lemak’ isimli yöresel bir yemek Nur’un favorisi.

Rosalie Durand, 10 yaşına, Fransa

Annesi ve babası boşandığı için, Rosalie vaktinin yarısını annesinde, diğer yarısını babasında geçiriyor. Bu nedenle de hem Akdeniz mutfağına hem de Fransa Alpleri’nin yemek kültürüne aşinalığı var. Yemek sektöründe çalışan babası sayesinde krep yapmayı ve çeşitli salatalar hazırlamayı öğrenen Rosalie’nin beslenmesinde taze balıkların da geniş yeri bulunuyor.

Yusuf Abdullah Al Muhairi, 9 yaşında, Birleşik Arap Emirlikleri

İrlandalı bir anne ile Dubaili bir babanın Birleşik Arap Emirlikleri’nde doğan oğlu Yusuf Abdullah, annesinin yaptığı çırpılmış yumurta ve tostları sevdiğini söylüyor. Annesi ve babası ayrılan Yusuf, yazın İrlanda’ya gidip dedesiyle balık tutmanın hayalini kuruyor.

Alexandra (9 yaşında) ve Jessica Lewis (8 yaşında), ABD

Alexandra ve Jessica NASA’da mühendis olan babası ve dedesiyle birlikte yaşıyor. Bahçelerinde pek çok meyve yetiştiriyolar. Böğürtlen, üzüm, incir, şeftali, nar, ahududu ve muz. Ayrıca bahçelerinde yumurtalarından faydalandıkları tavukları da var.

Anchal Sahani, 10 yaşında, Hindistan

Ailesi ve 2 kardeşiyle 6 metrekarelik alüminyumdan bir kulübede yaşayan Anchai, Mumbai’nin dışındaki bir şantiye alanında yaşıyor. Babası günde 5 dolardan az kazanmasına rağmen bu para annesinin günlük taze sebze-meyve almasına olanak sağlıyor. Genelde ev yapımı köri, mercimek, gözleme gibi yemekler yiyor.

Greta Moeller, 7 yaşında, Almanya

Ailesi ve küçük kız kardeşiyle yaşayan Greta, büyükanne ve dedesiyle de oldukça vakit geçiriyor. Dedesinin evine giden yolda bir kestane ağacı olduğunu söyleyen Greta, sonbahar aylarında bu ağaçtan kestane toplamayı çok seviyor. En sevdiği yemeğin patates püresi ve balık kroket olduğunu söyleyen Greta, sütlaca da karşı koyamıyor.

Isiah Dedrick, 16 yaşında, ABD

Issiah, yemek işinin büyük kısmını üstlenen anneannesi ve annesinin yanında büyüdü. Issiah’nın en büyük hayali bir gün kendi bahçesine sahip olmak. 16 yaşındaki çocuğun en sevdiği yemekler kadınbudu köfte ve tavuk. Annesi Issiah’nın kola gibi gazlı içecekler içmesine izin vermiyor. Ayrıca Issiah çekimin ardından yediği abur cuburları azaltma kararı vermiş.

Andrea Testa, 9 yaşında, İtalya