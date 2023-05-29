Minikler hünerlerini sergilediler

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Federasyona bağlı kulüpler ile okul öncesi eğitim merkezleri işbirliğinde devam ettirdiği Yetenek Avcısı projesi kapsamında gösteriler düzenlendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirilen gösteriler oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi izledi. Çocukları motive etmek ve yaptıklarını ailelerine göstermeleri amacı ile düzenlenen gösterilerde çocuklar başarılı sunumlar gerçekleştirdiler.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sorumluluğunda Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anadolu ve Mini Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinin katılımıyla yapılan gösterileri KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izleyerek çocuklara madalyalarını taktı.