Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Merhum Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına Kupa verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
Takım Klasmanı:
- YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 235 PUAN
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 157 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 76 PUAN
- ÖZEV 67 PUAN
55 Kg.
- OKAN GETİRMEZ
- İSMAİL KURŞUN
60 Kg.
- MERTCAN YILMAZ
- ALİ BURHAN
- EMRE BAYRAK
63 Kg.
- ORHAN ÖNEN
- CENK KAYA
- DOĞUKAN ÖZSAİDOĞLU
67 Kg.
- RASİM ALİYEV
- YİĞİT AKAL
- KEREM TAŞ
72 Kg.
- ARİF KONDOZ
- SERHAT ATLI
- YUNUS EMRE
77 Kg.
- SERGEN AVCI
- EMİR MUSA BASAEV
82 Kg.
- HÜSEYİN TOKDEMİR
- ADNAN ÖZCEVHER
- CUMA YAKIŞIKLI
87 Kg.
- MÜCAHİT DÖNMEZ
- İSMAİL ARSLAN
97 Kg.
- ÖZPER ÖZTORUN
- YUSUF EFE YETİMOĞLU
- CENGİZHAN ALEMDAĞ
97-130 Kg.
- HAZAR ŞAKAR
- DERDA TORUN
- BERTU TEKAKPINAR
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