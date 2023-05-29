Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Merhum Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına Kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 235 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 157 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 76 PUAN

ÖZEV 67 PUAN

55 Kg.

OKAN GETİRMEZ

İSMAİL KURŞUN

60 Kg.

MERTCAN YILMAZ

ALİ BURHAN

EMRE BAYRAK

63 Kg.

ORHAN ÖNEN

CENK KAYA

DOĞUKAN ÖZSAİDOĞLU

67 Kg.

RASİM ALİYEV

YİĞİT AKAL

KEREM TAŞ

72 Kg.

ARİF KONDOZ

SERHAT ATLI

YUNUS EMRE

77 Kg.

SERGEN AVCI

EMİR MUSA BASAEV

82 Kg.

HÜSEYİN TOKDEMİR

ADNAN ÖZCEVHER

CUMA YAKIŞIKLI

87 Kg.

MÜCAHİT DÖNMEZ

İSMAİL ARSLAN

97 Kg.

ÖZPER ÖZTORUN

YUSUF EFE YETİMOĞLU

CENGİZHAN ALEMDAĞ

97-130 Kg.

HAZAR ŞAKAR

DERDA TORUN

BERTU TEKAKPINAR