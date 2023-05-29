Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Merhum Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına Kupa verildi.

 


Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

  • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 235 PUAN
  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 157 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 76 PUAN
  • ÖZEV 67 PUAN

55 Kg.

  • OKAN GETİRMEZ
  • İSMAİL KURŞUN

 

60 Kg.

  • MERTCAN YILMAZ
  • ALİ BURHAN
  • EMRE BAYRAK

 

63 Kg.

  • ORHAN ÖNEN
  • CENK KAYA
  • DOĞUKAN ÖZSAİDOĞLU

 

67 Kg.

  • RASİM ALİYEV
  • YİĞİT AKAL
  • KEREM TAŞ

 

72 Kg.

  • ARİF KONDOZ
  • SERHAT ATLI
  • YUNUS EMRE

 

77 Kg.

  • SERGEN AVCI
  • EMİR MUSA BASAEV

 

82 Kg.

  • HÜSEYİN TOKDEMİR
  • ADNAN ÖZCEVHER
  • CUMA YAKIŞIKLI

 

87 Kg.

  • MÜCAHİT DÖNMEZ
  • İSMAİL ARSLAN

97 Kg.

  • ÖZPER ÖZTORUN
  • YUSUF EFE YETİMOĞLU
  • CENGİZHAN ALEMDAĞ

 

97-130 Kg.

  • HAZAR ŞAKAR
  • DERDA TORUN
  • BERTU TEKAKPINAR
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Tags:Merhum Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar
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