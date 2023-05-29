Birkan Uzun Zirve Koşusu ikinci kez yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nun bu yıl ikincisi düzenleniyor.

“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına ikincisi organize edilen yarış 4 Haziran Pazar günü yapılacak.

Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarış Birkan Uzun’un adının verildiği Selvili Tepe’de başlayacak. Birkan Uzun’un resminin olduğu meydanda başlayacak olan yarış Karşıyaka piknik alanında sona erecek. 8.2 kilometrelik mesafede “Kıbrıs’ın en yüksek noktasında, Kıbrıs’ın en zorlu yarışı” sloganı ile düzenlenen yarış Uzun’un adına yakışır, iniş ve çıkışları çok olan zorlu bir etapta yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez Geçitkale, Mersinlik piknik alanında düzenlenen ve şölen havasında gerçekleşen yarışın kayıtları sürerken yarışa yoğun bir katılım gösterilmekte.