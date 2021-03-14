Minik Emine yardımlarınızı bekliyor

Dört yaşındaki Emine Benli için acil yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısında, minik Emine’nin acil ameliyat olması gerektiği bildirilirken, ameliyatın en geç Perşembe günü gerçekleşmesi gerektiği de kaydedildi.
Yapılan yardım çağrısı şu şekilde:
“ACİL YARDIM ÇAĞRISI!!!
4 yaşındaki Emine Benli’nin acil ameliyat olması gerekmektedir. Ameliyat parası için çok acil maddi yardım desteğine ihtiyacımız vardır. Eminemiz en geç Perşembe günü ameliyat olmak zorunda olduğundan duyarlılığınızı rica ederiz. Parayı bize ya elden yada banka hesap numarasına yatırabilirsiniz.İletişim : 05338752788, IBAN:TR330003200000000068449899 NEVAL