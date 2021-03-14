Minik Emine yardımlarınızı bekliyor

4 yaşındaki Emine Benli’nin acil ameliyat olması gerekmektedir. Ameliyat parası için çok acil maddi yardım desteğine ihtiyacımız vardır. Eminemiz en geç Perşembe günü ameliyat olmak zorunda olduğundan duyarlılığınızı rica ederiz. Parayı bize ya elden yada banka hesap numarasına yatırabilirsiniz.İletişim : 05338752788, IBAN:TR330003200000000068449899 NEVAL