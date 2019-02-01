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Minibüs ile jeep çarpıştı: 1 ölü

Minibüs ile jeep aracın çarpışması sonucu İnan Öden yaşamını yitirdi

2 Şubat 2019

Minibüs ile jeep aracın çarpışması sonucu İnan Öden yaşamını yitirdi… Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle: Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
1.2.2019 tarihinde, saat 23.15 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu 4 -5 km’leri arasında, İnan ÖDEN (E-41), yönetimindeki CF 252 plakalı jeep araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Final Üniversitesi önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-36) yönetimindeki TLK 249 plakalı minibüs ile çarpması sonrasında CF 252 plakalı araç tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu CF 252 plakalı araç sürücüsü İnan ÖDEN olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Araç içerisinde sıkışan TLK 249 plakalı minibüs sürücüsü Sefer ÜÇÜNCÜ ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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