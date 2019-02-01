ATAKAN: ERCAN BİR TERCİH KAPISI HALİNE GELDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın bugünkü hava sahası istatistiği ve iniş/kalkış sayısının oldukça sevindirici olduğunu, iniş-kalkış trafik sayısının kimi zaman 100’ü aştığını, bunun da havalimanının günden güne ne kadar büyüdüğünün ve bir tercih kapısı haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44. yıl dönümü dolayısıyla Sivil Havacılık Yönetim Merkezinde “Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında etkinlik düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, THY’nin Samsun/Ercan seferi 65 kişilik F28 uçağının 44 yıl önce 3 Şubat 1975’te saat 11.30’da u an kapalı durumda olan 16/34 pistine indiğini, böylelikle Ercan Havalimanı’nın sivil trafiğe açılmış olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı’nın tarihinden bilgiler veren Bakan Atakan, 1941-1965 yılları arasında, Ercan Havalimanı’nın yerinde bulunan RAF Timbu havalimanının, Lefkoşa Havalimanı’na alternatif olarak yapıldığını anlattı.

1977’de Ercan Havalimanı’na gelecek olan Alman uçağının zoraki olarak Larnaka’ya indirilmesi ve sonrasında ayni uçağın pilot cesareti ve iradesi ile 14 Kasım 1977’de Ercan Havalimanı’na inmesinin bir tarih olduğunu söyleyen Atakan, “6 Şubat 1981 yılında yine 4 İtalyan helikopterinin Ercan’a inmesi sivil havacılık tarihi için önemli bir süreçtir, bunu iyi idrak etmemiz gerekir” dedi.

Atakan konuşmasına şöyle devam etti:

“Hava Sahi trafiğinin ise 700-900’e çıkması yine Ercan Hava Sahası’nın artan gücünü açıkça bizlere göstermektedir. Gerek Ercan Tavsiyeli hava Sahası gerek Ercan Havalimanımız siz çalışanların yüksek gayretleri ile çok iyi bilinmektedir.

Bu uğurda geçmişten bugüne büyük katkı koyan herkese, aktif olarak görevini büyük özveriyle yerine getiren tüm sektör temsilcilerine ve hava trafik kontrollerine Bakanlığım adına teşekkür ederim. Ercan Havalimanı’nın 44. Kuruluş yılını kutlar emniyetli görevler temenni ederim.”

Ahmet Kaptan: Ercan Orta Doğu’nun en mükemmel sistemiyle yönetiliyor

Etkinlikte konuşan Hava Trafik Şube Amir Vekili Ahmet Kaptan, bu etkinliğin bir ekip ruhu içinde hep beraber organize edildiğini belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ercan’a ilk uçağın indiği dönemi ve o günlerde duyulan heyecanı dile getiren Kaptan, Ercan’da o günden bu güne gelinen aşamanın inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Ercan’ın “Orta Doğu’nun en mükemmel sistemiyle yönetildiğini” söyleyen Kaptan, uçaklara emniyetli düzenli ve hızlı bir hizmet vermek için bu görevi övünerek çok iyi yaptıklarını söyledi.

“Biz burayı büyüklerimizden kazasız belasız aldık, biz de gelecek nesle öyle aktaracağız” diyen Kaptan, merkezde görev yapan geçmiş ve şimdiki personeli tebrik etti, personel eksikliği ve hizmet içi eğitim gibi iki temel sorunun çözülmesini istedi.

Sofi: Güvenli, düzenli, süratli hizmet

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa de, Ercan’da uçaklara güvenli, düzenli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı, katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi yapıldı ve Hava Trafik Şubesinde uzun yıllar hizmet vermiş ve bugün görevinin başında olan personele plaket verildi. Daha sonra ise hava trafik kontrol merkezi ile ilgili fotoğrafların ve 1975’ten bugüne kullanılan teknik ekipmanın yer aldığı sergi gezildi. Etkinlik kokteyl ile son buldu.

Etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, belediye başkanları, devlet üst düzey yetkilileri ve eski çalışanlar katıldı.