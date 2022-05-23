Mine Atlı: Ne beni ne de bu ülkede biat etmeyi reddedenleri susturabilirler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 bin TL’lik kefil kefaletine bağlandı.

Mine Atlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnsanlar yargılanmaktan korktukları için yargı sürecinden kaçar. Ben korkmuyorum. Bu ülkenin iradesini gasp eden kim varsa, veya onlarla işbirliği yapan kim varsa, onlara şerefsiz, namusuz ve onursuz demeye devam edeceğim. Ne beni ne de bu ülkede biat etmeyi reddedenleri susturabilirler.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bugün yıllarca cübbemle avukat olarak girdiğim salona bir zanlı olarak girdim.