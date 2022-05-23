Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında imzalanan ekonomik protokolün tam bir teslimiyet belgesi olduğunu belirterek, bu protokolü imzalayanların insan içine çıkacak yüzlerinin olmaması gerektiğini vurguladı.

“ Bir ay gizledikten sonra açıklanan protokolde, Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek için gerekli bütün hükümler bulunmaktadır “ diyen İzzet İzcan, “ Bu belgeyi kabul edenler, kasabın bıçağını yalayan kurbanlık danaya benzemektedir “ dedi.

Vatandaşlık vermek kolaylaştırılacak, yabancılarının mülk edinmesinin önündeki engeller kaldırılacak, temel hak ve özgürlükler yok edilecek, sendikalar susturulacak ve daha bir çok baskıcı maddeler içeren protokolün, toplumun ölüm fermanı olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Meclis sizin ise, yollar ve sokaklar bizimdir “ dedi.

Türkiye’deki AKP iktidarının, Türkiye’yi sürüklediği felakete, Kuzey Kıbrısı da sürüklemeye çalıştığını dile getiren İzzet İzcan, “ Kuzey Kıbrıs A.B toprağıdır, Kıbrıslı Türkler A.B vatandaşıdır, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin hak sahibi olduğu bir devlettir ve uluslar arası hukuk sonuna kadar kullanılacaktır “ diyerek, gelinen aşamada mücadelenin şekli ve şemalinin değişeceğini vurguladı.

Ekonomik protokolün ilhak politikasının habercisi olduğunu belirten İzzet İzcan,

“ Yurdumuzun bölünmesine asla izin vermeyeceğiz “ dedi.