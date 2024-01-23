Minareliköy kayıpsız

Darts Süper Liginde heyecan 8. hafta ile devam ediyor. Lider ve ligin tek namağlup takımı Minareliköy Spor Kulübü 8. hafta da şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden biri olan Gönyeli Spor Kulübü’nü yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

Şampiyonluğun bir diğer önemli adayı olan Gönyeli Darts Birliği de haftayı kayıpsız geçerek liderlik takibini 3 puan geride sürdürdü.

Alınan sonuçlar:

Lefkoşa Darts Birliği – Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 3-13

Gönyeli Spor Kulübü – Minareliköy Spor Kulübü: 6-10

Beyarmudu Belediyesi – Gönyeli Darts Birliği: 2-14

Güzelyurt Darts Birliği – Diamond Child Darts Derneği: 9-7

Cihangir Spor Kulübü – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü: 5-11

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Minareliköy Spor Kulübü 8 8 0 0 108 20 88 24

2 Gönyeli Darts Birliği 8 7 0 1 97 31 66 21

3 Gönyeli Spor Kulübü 8 6 0 2 88 40 48 18

4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 8 5 0 3 73 55 18 15

5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 8 4 1 3 59 69 -10 13

6 Güzelyurt Darts Birliği 8 3 2 3 63 65 -2 11

7 Cihangir Spor Kulübü 8 2 1 5 47 81 -34 7

8 Beyarmudu Belediyesi 8 2 0 6 55 73 -18 6

9 Diamond Child Darts Derneği 8 1 0 7 34 94 -60 3

10 Lefkoşa Darts Birliği 8 0 0 8 16 112 -96 0