Arucad Anka namağlup

Türkiye Masa Tenisi Liglerinde mücadele eden Arucad-Anka kadın ve erkek masa tenisi takımları,

19-22 Ocak tarihleri arasında Eskişehir’de organize edilen mücadelede yedişer maçta galip gelerek, play-off’ta oynama hakkını kazandılar. Vehbi Zeki Serter, Cemal Kara, Ercem Ruhluel ve Celal Çorba’dan oluşan erkek takımı 1.Ligde ikinci olurken,Yağmur Aktunç Barın, Elif Töre ve Sunay Tufan’dan oluşan kadın takımı 2.Ligde dördüncü oldu.

Aknar: Hedefimiz play-off’ta başarılı olmak

Arucad –Anka Başkanı Ahmet Aknar, Eskişehir’de kadın ve erkek takımlarının elde ettiği sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, sporcularına teşekkür etti.

Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Kadın takımımız 16 takımlı 2.Ligde ve erkek takımımız ve erkek takımımız 16 takımlı 1.Ligde namağlup olarak başarılı oldular ve play-off’ta oynama hakkını elde ettiler. Tamamen KKTC’li sporculardan oluşan takımlarımız Türkiye liglerinde iyi olduklarını bir daha teyit ettiler. Hedefimiz play-off’ta iyi bir derece elde etmektir.”