Futbolda yoğun tempo

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda yeni yılın girmesi ile birlikte hem maç sayıları hem de lig organizasyonları artarak devam ediyor. Bu bağlamda 27-28 Ocak periyodunda toplamda 55 futbol maçı futbolseverlerle buluşacak. Toplamda 110 takımın mücadele edeceği futbol haftasında 250’nin üzerinde hakem, gözlemci ve saha komiseri bu karşılaşmalarda görev yapacak. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’in yanı sıra Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de de 2.devre heyecanı bu hafta başlarken, Puma Kadınlar Ligi’nde de ligin 3’te 1’lik bölümü geride kaldı. Asbuzu U16 Ligi’nde de final yolu heyecanı 2.tur maçlarıyla bu hafta futbolseverlerle buluşacak.

Yoğun tempo artarak devam edecek

Şu anda devam eden AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Ligleri, Puma Kadınlar Lig, Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nin yanı sıra; yakında başlayacak olan Red7Oil U14 Ligi, U12 Bölge Turnuvaları ve Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig organizasyonları ile maç sayısı daha da artacak. Şu anda devam eden lig organizasyonlarında yaklaşık 8 binin üzerinde futbolcu ter dökerken, bu sayının yeni başlayacak olan organizasyonlarda katlanarak devam edecek olması futboldaki yoğun tempoyu artıracak.

İki sezon arasında 15 günlük fark

Geçtiğimiz 2022-2023 sezonunun yoğun futbol takvimi sonrasında 1 Eylül 2023’te tamamlanan sezonun ardından 2023-2024 sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde başlamış ve iki sezon arasında sadece 15 günlük bir fark olmuştu. Yılın 12 ayında tüm lig ve kupa organizasyonlarına sahne olan futbol, dolu dolu ve yoğun geçen yeni sezonda da hızını düşürmeden devam ediyor.