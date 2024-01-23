KKTC Kickboks Federasyonu Temel Antrenör Kursu tamamlandı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Temel Antrenör Kursu Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

1.Kademe ve 2.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 9 kursiyer başarılı oldu.

Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda gibidir;

Adı-Soyadı Kademesi

1.Erdal TAŞKÖPRÜ 1.Kademe

2.İbrahim DEMİREL 1.Kademe

3.Hakan DİNLER 1.Kadame

4.Kemal KARAHAN 1.Kadame

5.Muhammet ABACILAR 1.Kadame

6.Mustafa UZUNLAR 2.Kademe

7.Nazime YAYAR 2.Kademe

8.İsmail Hakkı ÇEBİ 2.Kademe

9.Duhan Ali KHAKPARAGHİ 2.Kademe