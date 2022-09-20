Milliyet’ten KKTC için “Rusya’dan direkt uçuş” iddiası

Milliyet Gazetesi manşet haberinde, Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş gerçekleştireceğini iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayalı olarak Rusya’dan 15 Kasım’da KKTC’ye direkt uçuş gerçekleşeceğini yazdı.

haber şöyle:

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Türkiye ve KKTC’den diplomatik bir atılım haberi geldi. Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağı, ilk uçuşun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

FATMA GÜLÇİN KABASAKALLI – Rusya’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşlar başlıyor. Diplomatik kaynakların paylaştığı bilgiye göre, Rus ticari uçuşları çok yakın zamanda doğrudan Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, muhtemelen bir tur operatörü aracılığıyla gerçekleştirilecek ve Rusya hükümetinin de bu konuya olur verdiği öğrenildi. Türkiye ile Rusya tarafları arasında henüz görüşmelerin devam ettiği de öğrenilen bilgiler arasında. Kaynaklara göre, KKTC ve Türkiye için diplomatik bir zafer olarak algılanan gelişmenin, önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte, KKTC’nin tanınması yönünde önemli bir mihenk taşı olan gelişmeyle, Rusya’dan KKTC’ye ilk uçuşun, yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan açılışına yetiştirilmesine çalışıldığı da öğrenildi.

İlk defa Müslüman büyükelçi

Söz konusu gelişmenin KKTC’nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunu açması umut edilirken, Ukrayna’daki savaştan sonra Rus turistlerin tercih noktasının Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaydığı da aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırmış, ABD’nin bu kararı hem Türkiye hem de KKTC tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Rusya’nın KKTC konusunda uluslararası arenadaki stratejisini değiştirdiği yorumları yapılırken, böyle bir kararın diplomatik kaynaklar tarafından teyit edilmiş olması dikkat çekti. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Güney Kıbrıs’a Putin’e yakınlığı ile bilinen Müslüman bir büyükelçi olan Murat Zyazikov’u ataması da dikkatlerden kaçmadı. Güney Kıbrıs medyası, Zyazikov’un atanmasını “Putin’den Erdoğan’a hediye” olarak yorumlarken, Rus Büyükelçinin KKTC ile ilişkilerde olumlu adımları atması ve hatta KKTC’yi “muhatap alması” endişesi dile getirildi.