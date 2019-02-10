Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol takımıyla anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak

Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden Türkiye Takımı’nda. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş’taki kontratı sona eriyor. Güneş, ay-yıldızlıların mart ayındaki maçların başında olacak Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım’ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu’nun da kısa süre içinde A Milli Takım’dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım’ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.