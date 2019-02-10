FutbolSpor

Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi

10 Şubat 2019

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol takımıyla anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak

Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden Türkiye Takımı’nda. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak.  Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş’taki kontratı sona eriyor.  Güneş, ay-yıldızlıların mart ayındaki maçların başında olacak Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım’ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu’nun da kısa süre içinde A Milli Takım’dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım’ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Etiketler


İlgili Makaleler

GAÜ, Urfa’da mağlup:76-62

10 Şubat 2019

Levent yarı finalde

10 Şubat 2019

Vakkas-Yasin işbirliği

10 Şubat 2019

İskele, GHE’yi dibe yolladı

10 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı