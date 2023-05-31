Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Şirket ile KTOEÖS görüştü

Şirket: “Sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, akademik takvimin 1 Temmuz’da tamamlanması hedefleniyor”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri bugün görüştü.

Miili Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dün yaptığı çağrıya istinaden, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile bugün bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görüşmede, öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. dönem sonu sınavlarının yapılamaması ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Şirket, gelinen noktada, KTOEÖS’ün yetkili kurullarında, ele alınan konularla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacının taraflarına iletildiğini kaydetti.

Şirket, sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, akademik takvimin 1 Temmuz tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini kamuoyuyla paylaştı.