Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar 18.00’de kapandı, oy sayımına başlandı. Saat 17.30 itibarıyla seçime katılım oranı ülke genelinde yüzde 55.43 oldu.

Cumhuriyet Meclisi’nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bu sabah 08.00’de başlayan erken genel seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü.

Kayıtlı 203 bin 792 seçmenin bulunduğu KKTC’de 6 ilçede 763 sandık kuruldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak sonuçlar Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden duyurulacak.

Parti Başkanları seçim sonuçlarını Başkent Lefkoşa’daki parti merkezlerinden takip edecek.

Buna göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Sarayönü’ndeki UBP İlçe Binası’nda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Arabahmet’teki CTP Genel Merkezi’nde, HP Genel Başkanı Kudret Özersay Köşklüçiftlik’teki HP Genel Merkezi’nde, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Köşklüçiftlik’teki TDP Genel Merkezi’nde, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Küçük Kaymaklı’daki DP Genel Merkezi’nde ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise Ortaköy’deki YDP Genel Merkezi’nde olacak.

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.

403 ADAY YARIŞIYOR… ADAYLARDAN SADECE 131’İ KADIN

8 siyasi partiden 400 ve 3 bağımsız adayın da katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne girebilmek için toplam 403 aday yarışıyor. Siyasal Partiler Yasası uyarınca yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede 23 Ocak’ta seçmenden oy talep eden adaylardan sadece 131’i kadın.

Oy pusulasındaki sıraya göre seçimde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yarışıyor.

EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA’DA

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3 ve Lefke’de 2 iken, 203 bin 792 seçmenin ilçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.

6 ilçeye kurulan 763 sandıktan 231’i Lefkoşa’da, 196’sı Gazimağusa’da, 164’ü Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de ve 30’u Lefke’de.

İLK ÖNCE PARTİLERİN OYLARI HESAPLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.