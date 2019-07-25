Milak’tan dünya rekoru

18 yaşındaki Macar yüzücü Milak, 1:50.73’lük derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 2009’da bu unvanı elde eden Michael Phelps’i tarihe gömdü.

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre kelebek finalinde Kristof Milak dünya rekoru kırdı.

1q8 yaşındaki Macar yüzücü Kristof Milak, 1:50.73’lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kristof Milak, 2009’da bu unvanı elde eden ABD’nin efsanevi yüzücüsü Michael Phelps’in rekorunu tarihe gömdü.