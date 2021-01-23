“Migrenin nedeni yüzde 90 çocukluk alerjisi”

Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve Alerji İçin Çözüm kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, migren rahatsızlığının altında yüzde 90 ihtimalle alerjinin olduğunu söyledi.

Kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren migren, en yaygın görülen beyin rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi etkileyen migrenin altında yüzde 90 ihtimalle alerjilerin yer aldığına dikkat çeken Amerikalı Dr. Leo Galland, önemli bilgiler paylaştı.

“Gerçekten de etkileyici bir konu. Bu konuda gördüğüm en iyi çalışmalardan birinin Türk araştırmacılar tarafından yapıldığını ve Türkiye’de yayınlandığını söylemek isterim. Kan tahlili yaparak gıda alerjisini incelemişler. Daha sonra kontrollü bir şekilde migrenden mustarip insanları kan tahlillerine göre özel bir diyete ya da bir tür plasebo diyete başlatmışlar. Diyet yapan insanların migrene bağlı sıkıntılarında kayda değer bir iyileşme gözlenmiş. Migren sorununuz çocukluğunuza dayanıyorsa, migrenleri tetikleyen şey, yüzde 80-90 ihtimalle alerjidir.”