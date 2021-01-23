AB, 1170 doz aşı gönderiyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada AB’nin Pazartesi günü 1170 doz aşı daha göndereceğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer Biontech aşısının yapımının dün tamamlandığını açıkladı. Bakan Pilli, 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha Pazartesi günü Avrupa Birliği’nden teslim alınacağını da açıkladı.Salı gününden itibaren Pfizer Biontech için yeni aşılama başlayacak olup, bugün Pandemi Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi’de Sinovac aşılanmasına devam etmektedir. Yarın bu merkezlere ek olarak Girne Akçiçek Haastanesi’nde de Sinovac aşılama uygulaması yapılacaktır. Ayrıca evde aşı yaptırmak isteyen ve merkezlere başvuramayacak olan ileri yaştaki kişiler için kayıtlar alınmakta olup hafta içinde Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlere müracaat yapmaları yeterli olacaktır. Aşılar yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde randevu usulü yapılacaktır.