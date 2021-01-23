Karbondioksiti jet yakıtına dönüştüren çevreci teknoloji

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar karbondioksiti uçak yakıtına çevirecek bir yöntem geliştirdi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan makaleye göre, havadaki karbondioksit çevreci bir teknolojiyle uçaklarda kullanılabilecek yakıta dönüştürülüyor.

Araştırmacılar teknolojik yöntemin, sera gazını dönüştürüp uçakla seyahate çevreye duyarlı bir alternatif sunarak “önemli bir toplumsal ilerleme” kaydedildiğini ifade etti.

Teknoloji sayesinde uçaklarda kullanılan yakıtların hiçbir şekilde yerden çıkarılmasına gerek kalmadığı için önemli miktarda karbon salımının önüne geçilebileceği belirtildi.

Havacılık sektörünün sera gazı salımı nedeniyle iklim krizinde ciddi payı bulunuyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 2019’da ABD’ye gitmek için Atlantik okyanusunu yelkenliyle geçmiş, havacılık sektörünün ekolojik sisteme olumsuz etkilerine dikkat çekmişti.

Oxford Üniversitesi’nden Profesör Peter Edwards, demir bazlı katalizörlerin kullanıldığı bir kimyasal reaksiyonla karbondioksiti yakıta dönüştürdüklerini belirtti.

Edwards, “Gerçekten çok heyecan verici ve devrim niteliğinde bir gelişme. 40 yıllık kariyerimdeki en önemli ilerleme” diye konuştu.

Profesör iki ila üç yıl içinde teknolojinin yüksek miktarda uçak yakıtı üretebilecek kapasiteye getirilebileceğini belirtti.

Edwards, projenin ilerlemesi için çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: