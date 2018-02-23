Miami “Sefa”larına açıldılar

BİRİKİMLERİNE BİRİKİM KATTILAR:

Mağusa’da hizmet veren Sefa Kuaför Miami’de düzenlenen şovlu etkinlikte birikimine birikim katarak çıtasını yükseltti.

Gazimağusa’nın bilinen kuaförlerinden Sefa Kuaför yılların tecrübesi ve birikimine bir yenisini daha ekledi. Dünya markası Gold Well ve Modda Ltd.in düzenlemiş olduğu organizasyonla Miami’deki etkinliğe katılma olanağı yakalayan Sefa Kuaför yılın renkleri ve modelleriyle oldukça keyifli ve verimli bir etkinlik geçirdi. “Meksika Florida Show”ların beğeniyle izlendiği gemi programı kapsamında unutulmaz hatırlar biriktiren Sefa saç ve güzellik adına da birikimine birikim katmış oldu.