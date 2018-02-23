Mağusa’da doludizgin eğlence

ÇİFTE COŞKU YAŞANDI:

Mağusa’daki The Shamrock Live Bar’da bir gece arayla Grup Frekans ve Korhan Saygıner sahne alarak Chivas sponsorluğunda gerçekleşen her iki programda da coşku dolu saatler yaşattılar.

Capcanlı programlarıyla dikkatlerimizi Gazimağusa bölgesine çekmeye devam eden The Shamrock Live Bar’da geçtiğimiz hafta sonu coşku görülmeye değerdi. Mekanın cuma gecesinde sahne alan Korhan Saygıner konuklara sevilen şarkılardan oluşan repertuarıyla hayat dolu bir gece yaşattı.

Her zamanki gibi cumartesi gecesinin sesi olan Grup Frekans ise coşku dolu programıyla sohbet keyfini canlı müzik coşkusuna taşıdı. Her iki geceye de sponsor olan Chivas’ın özel sunumları ve dansçı kızlarla yaşanan şovları ise eğlenceye ayrı bir tat ve heyecan kattı.

Doğum günü kutlamalarının da yaşandığı The Shamrock gecesinde çiftler ve aralarında futbolcularımızın da bulunduğu arkadaş grupları kadar kadın kadına eğlenenlerin olduğu da göze çarptı. Capcanlı geceleriyle Mağusa’ya canlılık getiren mekanın doludizgin eğlencesi ileriki günlerde yaşanmaya devam edecek.