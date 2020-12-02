MGA ve Koop yarı finalde

BasketbolU17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak-Kemal Aksay Turnuvası’nda Mağusa Gelişim Akademisi ve Koopspor yarı finale yükseldiler.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında Mağusa Gelişim Akademisi rakibi Akdeniz’i 40 sayı farkla 71-31 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Günün diğer maçında Koopspor rakibi Soyerspor’u çok rahat bir maçından ardından 90-37 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaller yarın gece

Öyak-Kemal Aksay Turnuvası’nda yarı final maçları yarın gece oynanacak.

Yarı finalde Mağusa Gelişim Akademis ile Koopspor saat 17.30’da karşılaşacak.

Yarı finalin diğer maçında saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Turnuvanın finali cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.