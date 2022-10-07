Mevlit’ten çarpıcı açıklamalar

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, spor müdürümüz Ahmet Özsoy’a konuk oldu ve hem olağanüstü genel kurul kalkışması hem geride kalan mali genel kurul hem de basketbolun geleceğine dönük çarpıcı açıklamalar yaptı

OY SAYISI ARTTI:

Yaklaşık 1 sene önce 7 oy ile federasyon başkanı seçilen Mevlit ve yönetimi, geçen ay olağanüstü genel kurula gidilmesi için toplanan ancak yetersiz kalan 12 imzaya rağmen, 3 gün önce yapılan mali genel kurulda katılan 10 kulübün 8inden onay aldı ve seçimdeki oy sayısını 1 artırdı

2 KULÜPTEN AÇIKLAMA İSTENDİ:

Mali genel kurulda Mevlit ve yönetiminin mali raporuna onay vermeyen 2 kulüpten kayıtlara geçmesi için Divan’ın açıklama talep ettiği, ancak mali yönden olumsuz bir görüş veya gayrıyasal bir iddia içeren açıklama yapılmadığı da Ahmet Özsoy’a aktarıldı

CAHİTOĞLU’NA MESAJ GÖNDERDİ:

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, spordan sorumlu olan ve yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hüseyin Cahitoğlu’na çağrı yaparak, “bizleri, bir spor federasyonunu devirmeye kalkışanlarla görüşen Sayın Cahitoğlu’ndan bizlerle de görüşmesini istiyoruz. Talep ettik bizimle görüşmüyor” dedi

KADIN BASKETBOLU:

Başkan Orhun Mevlit ve yönetici Ali Tüzünkan, Özsoy’a yaptıkları açıklamada yeni sezonda Kadınlar Ligi yanında U17 ve U15 Liginde de kızların parkeye ineceğini belirterek seçim vaatlerini yerine getirmeyi hedeflediklerini söylediler

UNİLİG VE PROLİG:

Mevlit, hiçbir üversiteler ligi müsabakası basketbol kadar ses getirmedi. Üniversiteler Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı ile verimli bir işbirliği yaptıklarını ve UNİLİG’i başarı ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Mevlit, ProLig’in de diğer liglerin de canlı yayınlarla istatistiki verilerle devam edeceğini vurguladı

TÜRKİYE’YE GİDİYOR:

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Türkiye Basketbol Federasyonu ile her zaman iletişim içinde olduklarını ve büyük katkılar sağlandığını belirterek, önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye’ye gideceğini söyledi.

MOK KONUSU:

Ülkemizden yeniden yapılanmaya gidilen Milli Olimpiyat Komitesi’ne de değinen Mevlit, “biz Spor Yasasına göre kurulduk. Bizim yönettiğimiz kulüpler ise dernekler yasasına göre kuruldu. MOK da dernekler yasasına göre kurulmuştur. Burda bir tezatlık yok mu? Ben federasyonu nasıl MOK’un altına dahil edeyim. Kaldı ki hazırlanan tüzük de adil değildir ve spor federasyonları söz sahibi olamayacaktır” dedi