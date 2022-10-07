Brucella hastalığı zararı olan üreticilere tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı zararı olan 22 üreticiye 48 büyükbaş ve 118 küçükbaş için 310 bin TL tazminatın ödendiğini duyurdu.

Fondan yapılan açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Temmuz ayına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandığı duyuruldu.

Bu çerçevede, Brucella hastalığı zararı olan 22 üreticiye 48 büyükbaş ve 118 küçükbaş için 310 bin TL tazminatın, banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri bildirildi.