Metin Üçkaya hayatını kaybetti

Lefkoşa’da yaşayan Metin Üçkaya (E-60), İstanbul Sokak’ta basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Cuma günü ani rahatsızlıklar sonucu hayatlarını kaybeden Hasan Hüseyin Sucuoğlu ile Osman Çomunoğlu’nun ölüm nedenleri ise saptandı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah saat 07.30 sıralarında yaşamını yitiren Üçkaya ile ilgili soruşturma devam ediyor. Üçkaya, müzik sanatçısı olarak tanınıyordu.

Öte yandan Cuma günü Ağırdağ’da evinde yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Sucuoğlu’nun (E-47) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu; Lapta’da evinde ölen Osman Çomunoğlu’nun (E-46) yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “akroskobik ve hiperofli kalp hastalığı, kalp krizi, kronikleşmiş akciğer hastalığı” olduğu tespit edildi.

Her iki ani ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.