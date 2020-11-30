Lefkoşa’da üç farklı arabadan para çalındı

Lefkoşa’da farklı bölgelerde üç farklı arabadan para çalındı. Polis, olayla ilgili soruşturmada zanlı gördüğü bir kişiyi tutukladı.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da Şht. Ahmet Aydın Sokak’ta park halinde bulunan Betül Taş Muhtaroğlu’na ait araçtan 450 TL; Mehmet Ayaz’a ait araçtan 1100 TL ve Marmara Bölgesi 32. Sokak’ta park edilmiş Gözde Dağda’ya ait araçtan 2 bin 800 TL nakit para çalındı.

19-29 Kasım tarihleri arasında meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen U.Y.(E-34) tutuklandı.