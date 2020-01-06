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Meteoroloji’den, sağanak  ve fırtına uyarısı

6 Ocak 2020
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, bu sabahtan yarın gece yarısına kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın bu sabahtan yarın geceyarısına kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanakların yer yer 21-50 kg/m2 olması, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden tedbirli olunması istendi.

 

 



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