Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi, bu gece 21.00’den yarın 15.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurarak yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Daire, bu gece saat 21.00’den itibaren yarın saat 15.00’e kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ihbar yayımladı.


Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle kuzey sahil ve Beşparmaklar, doğu sahil ve Karpaz bölgelerinde kuvvetli (21 – 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

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Tags:KKTCkuvvetli yağış
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