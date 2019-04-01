Meteoroloji’den en son hava durumu tahminleri (1 Nisan 2019)

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 1 Nisan 2019 tarihinde hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-18 derece dolaylarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede Pazartesi gününe kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri çok bulutlu sağanak yağmurlu, sonraki 3 gün ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk günü 18-21 derece diğer günlerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.