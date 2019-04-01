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Avrupa Uzay Ajansı İstanbul Boğazı’nı görüntüledi

1 Nisan 2019
Avrupa Uzay Ajansı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Copernicus programı kapsamında uzaya gönderdiği Sentinel-1 uydusu Doğu Avrupa’yı Batı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’nı görüntüledi.

ESA tarafından gönderilen iki özdeş Copernicus Sentinel-1 uydusu, Dünya’nın yüzeyini görüntülemek için bulutlu havada, yağmurda ve karanlıkta görebilen radar araçları taşıyor.

Çok-temporal uzaktan algılama tekniği, alımlar arasında meydana gelen değişiklikleri tespit etmek için aynı alan üzerinde iki veya daha fazla radar görüntüsünü birleştiriyor.

İstanbul Boğazı’nın görüntülendiği fotoğrafta üç radar taramasından bir araya toplanmış uydu verileri yer alıyor. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemiler renkli noktalar halinde görülürken, boğazda yer alan 3 köprü de görülüyor.

Fotoğrafların paylaşıldığı ESA’nın resmi internet sitesinde Boğaz’ın özelliklerini anlatan bir video da paylaşıldı.

Avrupa Birliği’nin Avrupa Komisyonu ve ESA tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus  2014 yılında kurulmuştu. Programın parçası olan Sentinel-1 uydularında gün boyunca ve her türlü hava koşullarında sürekli görüntü sağlamak için Sentetik Diyafram Radarı kullanılıyor.

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