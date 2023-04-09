Meteoroloji Dairesi’nin Radiosonde sistemleri yenilendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin teknik kapasitesini artırma çalışmaları çerçevesinde, üst atmosfer gözleminde kullanılan Radiosonde sistemlerinin yenilendiğini açıkladı.

Radiosonde sistemlerinin idamesini gerçekleştiren TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekibi ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Arıklı, üst atmosfer ölçümlerinde kullanılan teknik cihazlar ve yazılım hakkında bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, inceleme sırasında Arıklı’ya Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk ile Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran eşlik etti.

-“Hidrojen jeneratörünün bakımı yapıldı, yazılım güncellendi”

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile mevcut işbirliği protokolü kapsamında KKTC’ye gelen 5 kişilik ekip, üst atmosfer gözlemlerinde kullanılan Radiosonde sisteminin kurulumu ile hidrojen jeneratörünün bakım ve servisini yaptı. Çalışmalar çerçevesinde meteorolojik rasat değerlendirme ve raporlama yazılımı da yenilendi.

Yenileme çalışmaları, TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Daire Başkanı İsmail Temir, mühendisler Murat Gökhan Bekaroğlu, Mustafa Erdem, Ruzi Gemici ve Meteosis firmasından Göktuğ Yiğit tarafından gerçekleştirildi.

Hava tahmin raporlarının önemli bir parçasını oluşturan, atmosferin dikine kesitinin incelendiği üst atmosfer gözlemleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde 9 noktada günde iki kez, KKTC’de ise günde bir kez saat 03.00’te gerçekleştiriliyor.

-“Verilerden dünyadaki tüm meteoroloji merkezleri yararlanabiliyor”

Arıklı, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin sadece KKTC değil, tüm dünyaya hizmet verdiğini ve küresel meteoroloji ağının bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye’de dokuz noktada, KKTC’de ise sadece bir noktada üst atmosfer gözlemi yapıldığını belirten Arıklı, “Üst atmosfer gözlemi sırasında Meteoroloji Dairesi tarafından toplanan verilerden dünyadaki tüm meteoroloji merkezleri yararlanabiliyor. Bu veriler özellikle bölgemiz ve Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli” şeklinde konuştu.

Arıklı, rasatta kullanılan balon ve Radiosonde cihazlarının TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak hibe edildiğini belirterek, “Her alanda olduğu gibi meteoroloji alanında da ülkemize yaptığı katkılardan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyetine ve TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.