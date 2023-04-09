Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (NOAA) alınan bilgilere göre, okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre, nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

 


Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

 

Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan’da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü

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Tags:NOAAOkyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı
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