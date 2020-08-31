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Meteoroloji Dairesi’nden yüksek sıcaklık uyarısı

31 Ağustos 2020
45 derece

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre iç kesimlerde hava sıcaklığı 45 derece dolaylarına kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Dairenden yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, bugünden başlayarak 7 Eylül’e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde mevsim normallerinin 8 ile 11 derece üzerinde seyrederek 42-45 derece olacak.

Sahillerde ise mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde 35-38 derece sıcaklık görülecek.

Daireden yapılan açıklamada sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Açıklama şöyle:
Sıcak Hava Dalgası!
Açıklama :
YAPILAN SON METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER SONUCUNDA HAFTA BOYUNCA BÖLGEMİZİ ETKİLEMESİ BEKLENEN OLDUKÇA SICAK HAVA KÜTLESİNE BAĞLI OLARAK BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARININ İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN 8 İLE 11 °C ÜZERİNDE 42 – 45 °C, SAHİLLERDE İSE MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLE 8 °C ÜZERİNDE 35 – 38 °C, DOLAYLARINDA SEYRETMESİ BEKLENDİĞİNDEN YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA ( SICAK ÇARPMASI, ARAZİ VE ORMAN YANGINLARI ) KARŞI YETKİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.


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