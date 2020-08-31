Lapta’da kavga: Bir kişinin çenesi kırıldı

Lapta yürüyüş yolunun başlangıcında daha önce aralarında husumet olan 11 kişi kavga etti. Yaşları 21-26 olan 8 kişi R.U’yu ciddi şekilde darp edip çenesini kırdı.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:

29.08.2020 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lapta’da yürüyüş yolunun başlangıcında D.Y. (E-20), M.K. (E-25), A.V. (E-26), Ç.G. (E-21), A.G.D. (E-22), C.Ö. (E-21) ve T.Ö. (E-24), daha önceden başka arkadaşlarının aracına hasar verdikleri gerekçesi ile E.Y., E.G. ve R.U.’yu ciddi şekilde darp ettikleri sırada R.U.’nun çenesinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.