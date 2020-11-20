Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli yağış uyarısı ise devam ediyor.

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Hava sıcaklıkları da düştü

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, bugün ve yarın ise 19-21 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın ise kuvvetli olarak esecek.

Metrekareye 78 kilo

Bu arada son 24 saat içinde en çok yağış metrekareye 78 kilogramla Ziyamet’te kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre 19-20 Kasım 8.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Ziyamet 78 kg/m2, Yenierenköy 56 kg/m2, Dipkarpaz 50 kg/m2, Mehmetcik 33 kg/m2, Kaleburnu 14 kg/m2, Zaferburnu 12 kg/m2”

Güney Kıbrıs’ta ise sarı alarm verildi

Dün akşam bastıran sağanak yağış Güney Kıbrıs’ın özellikle Mağusa bölgesinde etkili oldu. Derinya, Paralimni ve Sotira bölgeleri etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, bazı araçlar yollarda sürüklendi.

Rum Meteoroloji Dairesi yağışların bugün saat 16.00’ya kadar yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde etkili olacağını duyurdu.

Kaynak: BRT