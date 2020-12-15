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Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı
Meteoroloji Dairesi yer yer çok kuvvetli yağış olabileceği konusunda vatandaşları ve yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Dairesi bugün saat 10.00 ile yarın saat 16.00 arasında yağışların kuvvetli olacağını ve yer yer çok kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları ve yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Açıklama şöyle:
ETKİLİ YAĞIŞ UYARISI
Sıra No : 38
Hazırlanış Tarihi : 15.12.2020 Saat : 10:10
Periyodu: Başlangıç : 15.12.2020 10 : 00 (L) Bitiş :16.12.2020 16 : 00 (L)
Başlık : SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Açıklama : YAPILAN SON METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER SONUCUNDA BÖLGEMİZDE DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞLARIN KUVVETLİ (21-50 KG/M2) YER YER ÇOK KUVVETLİ (51-75 KG/M2) OLMASI BEKLENDİĞİNDEN YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI YETKİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü