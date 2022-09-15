Metehan’da gümrüksüz et geçiren bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, saat 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.’nin (E-50)kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi. Söz konu şahıs “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.

-Gazimağusa’da ocak üzerinde unutulan tencere yangına sebebiyet verdi

Dün, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da Metehan Sokak üzerinde bulunan Ahmet Topril’e ait ikametgahın arka kısmındaki ambar olarak kullanılan oda içerisinde, gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, söz konusu ambar ve içerisinde bulunan muhtelif bahçe bakım makineleri ile sair eşyalar yanarak zarar gördü.