Nazlı: Laik, demokratik, çağdaş, parasız, bilimsel eğitim için hak temelli mücadeleyi yükseltmeliyiz

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun okula türbanla gitmesi ile ilgili aile-okul arasında yaşanan gerginliğe dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Nazlı, 14 yaşındaki çocuğu türbanla okula alınmadığı takdirde onu okula yollamayacağını söyleyen veliye karşılık yetkililerin, her şeyden evvel zorunlu eğitim yaşındaki bir çocuğu okula göndermemesinin mümkün olmadığını söylemesi gerekiyor dedi.

Bir Çocuğun Zorunlu Eğitim Yaşında Okula Gönderilmemesi Anayasa Tarafından Yaskalanmıştır!

Buradaki hukuka aykırılığın, türbanla okula gelmenin Tüzüğe aykırı olması değil diyen Nazlı, her çocuğun kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar eğitime katılmasının zorunlu olmasıdır dedi. Nazlı, bir başka deyişle, 15 yaşından küçük bir çocuğun okula gönderilmemesi Anayasa tarafından yasaklanmıştır vurgusunu yaptı.

Nazlı, bunu söyleyen veli, yükümlülükleri hususunda Okul İdaresi ve ulaştığı Eğitim Bakanlığı yetkilerince bilgilendirilmeli, sonra takip edilmeli ve çocuğu okula göndermeği takdirde aleyhinde yasal işlem başlatılmalı açıklamasını yaptı.

TC’nin dayattığı neoliberal muhafazakar politikaları her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirlikçi hükümet yetkililerinin icra etmesinin şaşırtıcı olmadığını aktaran Nazlı, şaşırtıcı olanın, Anayasanın delinmesini sadece siyasi partilerin doğrudan ilgisi/menfaati olan seçim tarihi minvalinde deldirmeme naraları atanların on yıllardır kayıt parasından, ütopik üniforma, kırtasiye paralarına, zorunlu din derslerinden tavanı öğrencinin kafasına düşen devlet okullarının altyapı sorunlarına, kadro eksikliklerine değin Anayasada delik deşik edilen, bir hak olan ücretsiz kamusal eğitim hakkı için şu an ses çıkarmamasıdır ifadelerine yer verdi.

Laik, Demokratik, Çağdaş, Parasız, Bilimsel Eğitim İçin Hak Temelli Mücadeleyi Yükseltmeliyiz

Laik, demokratik, çağdaş, parasız, bilimsel eğitim için hak temelli mücadeleyi yükseltmeliyiz diyen Nazlı, Neoliberal muhafazakar politikalar karşısında sivil, demokratik, laik prensipler çerçevesinde en geniş toplumsal muhalefeti örgütlemekten başka çaremiz yoktur açıklamasını yaptı.

Nazlı açıklamasının sonunda, “18 yaşından küçük herkes çocuktur ve ülkedeki tüm çocuklardan Sosyal Hizmetler özelinde Devlet sorumludur. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun okula gönderilmemesinin yasak olması bir yana, Çocuk İhmali ve İstismarıdır. Eğitim Bakanlığı yanında Sosyal Hizmetlerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olayı soruşturması için konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.”