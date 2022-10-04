Metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yolları
Metabolizmanın yavaşlaması, kilo alımının hızlanması demektir. Uygun metabolizma hızına sahip olmak, ideal kiloya ulaşmak ve vücut sağlığını geliştirmek için önemlidir. İşte metabolizmayı hızlandırmak için dikkat edilmesi gerekenler ve metabolizma hızlandırıcı besinler…
GÜNE BAŞLARKEN DİKKAT!
Güne uyanır uyanmaz 1 bardak su içerek başlayın. Hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk kuraldır. Uyandıktan bir saat sonra kahvaltı ederek metabolizma hızınızı yüzde 30 oranında artırabilirsiniz. Kahvaltıda yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durmanız gerekir. Kahvaltınızın dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf), mevsim yeşillikleri ve meyveleri içermesi gerekir.
PROTEİN MİKTARINI ARTIRIN
Her öğünde aldığınız protein miktarını artırın. Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine sebep olur. Zira proteinlerin sindirimi, diğer gıdalara göre daha zordur. Bu sayede metabolizmanın hızlanması sağlanır.
Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt gibi protein ağırlıklı beslenme metabolizmanızı hızlandırır.
METABOLİZMA HIZLANDIRICI İÇECEKLER
Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve içebilirsiniz. Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırır. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına yardımcı olur. Ancak yeşil çayın bu etkileri için onu doğru demlemek gerekir. Yeşil çayı kesinlikle kaynatmayın. Bir kupa kaynamış suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edip 3-4 dakika kadar demleyin, ardından süzün.
Zencefil ve tarçın vücut sıcaklığını yükselterek metabolizma hızını arttırır. Bunların yanına bir de C vitamininden zengin olan limonu eklediğinizde hem metabolizmanızı hızlandırmış hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. 1 büyük bardak kaynamış suya 1 dilim taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 2 dilim limon ilave edip karışımı 10 dakika kadar demlenmeye bırakarak çayınızı hazırlayabilirsiniz.
HAMUR İŞLERİNDEN UZAK DURUN
Hamur işleri metabolizmanızı ağırlaştırır, o nedenle tüketmekten kaçının. Karbonhidrat içerikleri ve kalorisi yüksek olan bu besinlerin tamamına yakını vücudunuzda yağ olarak depolanır. Aralarda yaşadığınız açlıklarda bu besinler yerine mevsim meyvelerinden seçmeniz kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır.
SUSAMASANIZ DA SU İÇİN
Vücudunuzun yüzde 70’ni oluşturan suyu günde 10 bardak içmeniz metabolizma hızınızı artırarak, aldığınız enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasını engeller. Özellikle soğuk su içmek, hem vücudun suyu ısıtabilmek adına metabolizmayı hızlandırması hem de dolu midenin tokluk hissi yaratması sebebiyle kilo vermede oldukça etkindir. Araştırmalar, çok su tüketen kişilerin bazal metabolizmasının hızlı olduğunu ortaya koymuştur.
HAREKET EDİN
Tempolu egzersiz alışkanlığı olan kişilerde metabolizma hızı yüksektir. Düzenli olarak ağırlık kaldırılan sporlar yapmak, kas kütlesini artıracağından ve efor sarf edilmesine yol açacağından metabolizmayı hızlandırır. Herhangi bir spor dalıyla ilgilenmiyorsanız günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığınız enerjiyi arttırabilirsiniz. Böylelikle yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamış olursunuz.