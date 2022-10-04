Metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yolları

METABOLİZMA HIZLANDIRICI İÇECEKLER

Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve içebilirsiniz. Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırır. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına yardımcı olur. Ancak yeşil çayın bu etkileri için onu doğru demlemek gerekir. Yeşil çayı kesinlikle kaynatmayın. Bir kupa kaynamış suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edip 3-4 dakika kadar demleyin, ardından süzün.

Zencefil ve tarçın vücut sıcaklığını yükselterek metabolizma hızını arttırır. Bunların yanına bir de C vitamininden zengin olan limonu eklediğinizde hem metabolizmanızı hızlandırmış hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. 1 büyük bardak kaynamış suya 1 dilim taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 2 dilim limon ilave edip karışımı 10 dakika kadar demlenmeye bırakarak çayınızı hazırlayabilirsiniz.

HAMUR İŞLERİNDEN UZAK DURUN Hamur işleri metabolizmanızı ağırlaştırır, o nedenle tüketmekten kaçının. Karbonhidrat içerikleri ve kalorisi yüksek olan bu besinlerin tamamına yakını vücudunuzda yağ olarak depolanır. Aralarda yaşadığınız açlıklarda bu besinler yerine mevsim meyvelerinden seçmeniz kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır.