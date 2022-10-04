Dünya
İsrail’de duvara gizlenmiş 7. yüzyıldan kalma altın sikkeler bulundu
İsrail’de bir doğa koruma alanı içerisinde, duvarda saklanmış, 7. yüzyıldan kalma 44 saf altın sikke bulundu.
Uzmanların tahminlerine göre, Banias Nehri’ndeki bir alanda bulunan 170 gr ağırlığındaki gömü, 635 yılında Müslümanların bölgeyi fetihleri sırasında saklandı.
Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu), Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ardından, 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’na yenilene dek yaklaşık 1000 yıl hüküm sürdü.