İsrail’de duvara gizlenmiş 7. yüzyıldan kalma altın sikkeler bulundu

Kazı müdürü Yoav Lerer, “Sikkelerin sahibinin savaş tehdidi sırasında, ‘bir gün mülkümü geri almak için dönerim’ umuduyla servetini saklamış olduğunu anlıyoruz. Şimdi geçmişe bakıldığında ise onun o denli şanslı olmadığını görüyoruz” dedi.

İsrailli yetkililer, antik kentteki yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda, altın sikkeler haricinde bina kalıntıları, su kanalları, borular ve bronz sikkelerin de ortaya çıkarıldığını söyledi.

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan nümismatik (para birimi) uzmanı Dr. Gabriela Bijovsky, sikkelerin bir kısmının İmparator Phocas’a (602-610), ancak çoğunun da halefi Herakleios’a ait olduğunu söyledi.