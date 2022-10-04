Dünya

İsrail’de duvara gizlenmiş 7. yüzyıldan kalma altın sikkeler bulundu

4 Ekim 2022
isaril altın sikke






İsrail’de bir doğa koruma alanı içerisinde, duvarda saklanmış, 7. yüzyıldan kalma 44 saf altın sikke bulundu.

Uzmanların tahminlerine göre, Banias Nehri’ndeki bir alanda bulunan 170 gr ağırlığındaki gömü, 635 yılında Müslümanların bölgeyi fetihleri sırasında saklandı.




Arkeologlar, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonuna ışık tuttuğunu söylüyor.



Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu), Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ardından, 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’na yenilene dek yaklaşık 1000 yıl hüküm sürdü.



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4 Ekim 2022






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