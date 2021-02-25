Mesut Genç, Halkın Partisi’nden istifası sonrası sessizliğini bozdu

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, Halkın Partisi’nden istifası sonrası sessizliğini ilk kez bozdu.

BRT’nin Meclis Programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Mesut Genç, istifa gerekçelerini anlattı; Halkın Partisi (HP) yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

HP’den istifa eden 3 vekilden kendisinin ayrı bir noktada olduğuna işaret eden Genç, “ Çünkü ben adaylık noktasından çok önce, HP’ye, Kudret Özersay’a gönül vermiş ve kuruluş aşamasında bulunmuş birisiydim. Söylenenler bu açıdan beni çok üzmüştür” dedi.

Genç, “ Siyaset yapılacak zaman değildi. Yeni seçim ya da koalisyon zamanı da değildi. Hatta bütçe geliyordu. Bu yüzden HP’nin UBP ile hükümetten istifa etmesine karşı çıktım. Ülke böyleyken toplum menfaatini düşünmek zorundaydık ama olmadı. Sonrasında HP hükümete girmek istemedi. Geniş tabanlı hükümet de zordu. UBP ile CTP kuracaksa HP’ye ne gerek vardı. Aslında, HP içinde yıllara dayanan sorunların pik noktası bu hükümet krizi oldu. Bu noktadan sonra HP’de siyaset yapmanın da anlamı kalmamıştı. Yola çıkış nedenlerinden saptık. Şahsım adına konuşayım. Diğer iki arkadaşım da kendi görüşlerini söyleyecektir” dedi.

Mesut Genç, “ Biz bu hükümetin parçası olmadığımızı söyledik. Biz milletvekiliyiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hükümetin toplum yararına atacağı adımlara destek olacağız, toplum aleyhine atacağı adımlara karşı olacağız” ifadelerini kullanırken, Hüseyin Özgürgün aleyhine oy verdiğini hatırlattı.

HP Genel Merkezi önünde çekilen bir fotoğrafta kendisinin gülmediğinin hatırlatılması üzerine Genç şöyle konuştu:

‘İlk kez burada bir şeyi açıklıyorum. Ben istifa etmeden bir ay önce zaten HP’den istifa etme kararı almıştım. Münferit olarak ayrılacaktım ama Hasan Büyükoğlu beni engelledi. Kongre için sabret belki sorunlar çözülür dedi. Ama bir takım sorunlar hiç çözülmedi. Yönetsel sıkıntılar devam etti. Gerekli müdahaleler de yapılmadı. İstifa ettikten sonra, onların bize ya da bizlerin onlara bir şey söylemesi olmaz. Onlar ayrı biz ayrı noktadayız. Ülkede sıkıntılar var. Zor günleri aşmak için siyaset yapmak zamanıdır’

‘İstifa ile neyi değiştirmiş oldunuz?’ sorusuna da Mesut Genç şu yanıtı verdi:

‘6 Ekim’de UBP-HP bitti. Ben de koalisyon heyetindeydim ama HP, UBP ile hiç hükümet kurmak istemedi. Bizim o dönemdeki genel başkan bize tam bilgi vermiyordu, arka bahçede başka şeyler gelişiyordu. Orada da bir samimiyetsizlik vardı. Genel Başkan Yenal Bey dışında, başkaları da başka partilerle görüşüyordu halbuki ben görüşme heyetindeydim. Parti Meclisi kararına uyulmadı, münferit görüşmeler yapıldı. Koalisyona yaklaşılmadı. Tufan Bey de yaklaşmadı. Bazı arkadaşlar ekonomik ve covid nedeniyle dört ay öncesinden bazı şeyleri biliyordu ve Niçin biz elimizi taşın altına koyalım diyordu. HP’nin istifası sonrası 2 ay boşuna geçti.

Soru üzerine Hükümetsiz kalan ülkede, azınlık hükümetinin bütçe, covid ve ekonomik nedenlerle gerekli hale geldiğini belirten Mesut Genç, istifaları ile ilgili çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi; “ Çok insan bizim gibi, siyaset zamanı değil icraat zamanı olduğunu düşünüyor” dedi.

Kudret Özersay’ın kendileri için “ ayartılmış” sözünü kullandığını belirten Mesut Genç, “ Bize herhangi bir bireyden, herhangi bir partiden, hatta ülke dışından, Türkiye’den kimse gidin istifa edin ve bu hükümete destek verin diye bir telkinde bulunmadı. Bu tamamen kendi hür irademizle aldığımız bir karardı” diye konuştu.

HP’de Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle bir buçuk sene konuşmadıklarını aktaran Mesut Genç, sorunlara çözüm bulunmadığını, biriken sorunların, çığa dönüştüğünü savundu.

Mesut Genç, “ İstifa ettik ama bazı vekillerle arkadaşlığımız sürüyor. Gittikleri yol yol değil diye uyardım. Bir yerde nokta koyacaklar. Ben istesem siyaset yapar ve HP’yi çok sert eleştiririm. Bazıları öyle ifadeler kullandı ki şaştım kaldım Ama öyle bir cevap veririm, bir daha cevap veremezler. Kudret Bey’in aldığı oyu bize mal ettiler. Sanki üç vekilin yüzde 17 oyu vardı. Doğru söylemler değil bunlar. Herkes doğru siyaset yapmalı.

3 vekilin ileride ne yapacakları ile ilgili henüz karar vermediklerini ifade eden Mesut Genç, bir sonraki seçime kadar bağımsız yola devam edeceklerini, yeni genel seçimde oturup bir karar vereceklerini sözlerine ekledi.