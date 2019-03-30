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Messi: Ronaldo’yu özlüyorum

31 Mart 2019
Messi - Ronaldo

Juventus’un Portekizli futbolcusu Ronaldo’yla ilgili konuşan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, “Cristiano’yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga’ya prestij getiren bir oyuncuydu” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Juventus’ta forma giyen ezeli rakibi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

‘PRESTİJ GETİREN BİR OYUNCUYDU’

Arjantin’de FM Club 947 radyosuna konuşan Messi, Cristiano Ronaldo’yla rekabet etmeyi özlediğini belirterek “Cristiano’yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga’ya prestij getiren bir oyuncuydu” dedi.

Messi, futbolun en iyilerini sayarken, ” Neymar, Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez ve Sergio Agüero dünyanın en iyileri. Cristiano ve kendimi saymıyorum çünkü ikimizi listenin dışında bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

‘OĞLUM, ‘NİYE SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR’ DİYE SORUYOR’

Arjantin Milli Takımı ile ilgili de konuşan Messi, çok ağır eleştirilere uğradığını belirterek oğlunun bütün yorumları okuduğunu ve kendisine “Baba Arjantin’de seni neden öldürmek istiyorlar” diye sorduğunu söyledi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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